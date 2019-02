Marijke van Wijngen is nu blij dat ze Japanse kimono’s niet verknipte

Koninklij­ke onderschei­ding voor bloemenver­zor­ger kerk Lemeler­veld

10 februari De verzorger van de wekelijke bloemendienst in de Protestantse Gemeente Lemelerveld werd nu eens zelf in de bloemen gezet. J.W. Berends-Smienk ontving zondag in de Brugkerk in Lemelerveld na afloop van de wekelijkse eredienst/kerkdienst een koninklijke onderscheiding.