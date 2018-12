Martijn S. stichtte zomerbranden op landgoed Rechteren in een voor hem donkere periode

Een 38-jarige man uit Nieuwleusen is dinsdag veroordeeld voor vijf brandstichtingen in landgoed Rechteren in Dalfsen tijdens de droogte afgelopen zomer. Hij kreeg 180 dagen cel waarvan 81 dagen voorwaardelijk opgelegd. ,,Zo ineens stond het in de fik’’, zei hij tegen de rechters.

De rechtbank deed, anders dan normaal, direct uitspraak. De advocate van de man uit Nieuwleusen was het eens met de strafeis.

Zwaar depressief en vol stress liep Martijn S. uit Nieuwleusen in de warme zomerdagen zijn hoofd leeg in het natuurgebied. Dat deed hij ook op 28 juli, de dag dat de eerste van een reeks van zes branden uitbrak. Het was ook de enige brand die hij ontkende. Hij kon er niet om 12.15 uur geweest zijn toen de brand uitbrak, zei hij rustig tegen de rechters. De zonovergoten zomer was voor S. een donkere periode, schetste hij. Wel bekende hij die avond van 28 juli opnieuw in het landgoed geweest te zijn. Zonder precies te weten wat hij deed stichtte hij brand. Hij hoefde er weinig voor te doen: vanwege de lange droogte vatte het struikgewas vrijwel meteen vlam.

Aanmaakblokjes

In de dagen erna – op 30 juni en op 7 en 8 juli – keerde S. telkens ’s avonds terug om opnieuw brand te stichten. De laatste brand pakte hij wat groter aan door ook aanmaakblokjes te gebruiken. Getuigen zagen echter zijn auto staan vlakbij de plek waar een van de laatste branden ontstond. Na zijn aanhouding bekende bij vier branden. Een vijfde zou zijn overgeslagen, zo zei hij. Het was allemaal een schreeuw om hulp geweest. ,,Ik liep in het bos en heb niet nagedacht over de gevolgen voor mensen of dieren. Ik zag alleen maar een zwarte tunnel.’’

Dorp in rep en roer

Door de droogte stonden politie en brandweer op scherp, zei de officier van justitie. De brandweer nam grotere risico’s dan normaal om verspreiding van het vuur te voorkomen. Het dorp was in rep en roer door. De burgemeester besloot uiteindelijk in de zomer het natuurgebied af te sluiten om nieuwe branden te voorkomen. De celstraf die de rechters oplegden was gelijk aan de eis van de officier van justitie. Normaal neemt de meervoudige strafkamer twee weken de tijd, maar de rechters besloten na kort beraad meteen al uitspraak te doen. Ook omdat de raadsvrouw van S. het eens was met de strafeis. Onderdeel van de voorwaardelijke straf is dat hij zijn ambulante behandeling voortzet. De man is verminderd toerekeningsvatbaar voor de brandstichtingen gezien zijn psychische problemen die tijd.

Spijt betuigd