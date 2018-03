Meerderheid Dalfser raad dwingt hertelling af

CDA Dalfsen vraagt hertelling via motie

21:23 De CDA-fractie in de Dalfser gemeenteraad gaat vanavond via een motie proberen alsnog een hertelling van de stemmen af te dwingen. ,,Niet zozeer vanwege de zetelverdeling, maar om alle feiten duidelijk te krijgen, zodat we dit achter ons kunnen laten", zegt lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Betsy Ramerman.