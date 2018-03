Meerderheid: meer koopzondagen

Vorig jaar rond deze tijd was het nog volstrekt onbespreekbaar, nu zou ruimere openstelling van winkels op zondag in Dalfsen kunnen rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Dat blijkt uit de stellingen die de partijen daarover hebben ingevuld in de Kieswijzer van de Stentor.

VVD, PvdA, D66 en Gemeentebelangen (GB), op dit moment goed voor 12 van de 21 zetels in de raad, zijn allemaal voorstander van ruimere winkelopenstelling. Dat geldt ook voor nieuwkomer Libertarische Partij (LP). Het CDA (6 zetels) spreekt zich er niet duidelijk over uit en neemt vooralsnog een neutrale houding aan.

Kleine ondernemers

Belangenvereniging Ondernemend Dalfsen weet nog niet of ze blij moet zijn met de nieuwe politieke realiteit. "We zijn er zelf nog niet uit", reageert voorzitter Ad Goudzwaard. "We zijn een dorp van kleine ondernemers. De meeste moeten zes dagen hard knokken en willen de zevende dag wel rust. Maar het gaat uiteindelijk om wat het publiek wil. Dat zijn we nog aan het onderzoeken."

Een poging van D66 en VVD om ruimere openstelling gedaan te krijgen mislukte vorig voorjaar omdat CDA en GB hun coalitieakkoord op dit punt niet wilden openbreken. Waar GB (9 zetels) toen de poot stijf hield, staat de partij nu in verkiezingstijd juist welwillend tegenover het idee. "Als naast de kern Lemelerveld behoefte is aan een zondagopenstelling, dan staat Gemeentebelangen daar niet afwijzend tegenover. Met de plaatselijke ondernemersverenigingen en kerkelijke instanties zou dit dan nader onderzocht moeten worden", zo staat in het verkiezingsprogramma van de partij. "Misschien is een branchegerichte aanpak hierbij wenselijk, met respect voor alle belanghebbenden."

Zelf bepalen

Zowel LP als VVD en D66 vinden dat openstelling helemaal aan de winkeliers zelf moet worden overgelaten. "De politiek moet dit overlaten aan de lokale middenstand per kern", aldus de VVD. "De gemeente heeft zich niet te bemoeien met dergelijke zaken", meent de LP. En D66 schrijft: "Winkeliers en klanten kunnen zelf bepalen wat passend is. Online verkoop beperkt zich ook niet tot 6 dagen per week. Zonder zondagopenstelling komen de lokale winkeliers op achterstand te staan ten opzichte van omliggende gemeenten."

De ChristenUnie (CU) blijft bij haar standpunt dat openstelling van winkels op zondag onwenselijk is. "Wij zien dit als een stap richting een ongewenste 24/7 economie, waarin er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. De zondag is hierbij de rustdag." De partij voorziet ook problemen voor de veelal kleine zelfstandigen in de kernen. "Rustmomenten willen we niet teniet laten doen door de macht van grote winkelketens."

Rustmomenten