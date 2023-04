Meisje op fiets belandt op voorruit auto bij aanrijding bij Dalfsen

Veijer moet genoegen nemen met 17e plaats in kwalifica­tie Moto3

Motorcoureur Collin Veijer heeft zich als zeventiende gekwalificeerd voor de Grote Prijs van Argentinië in de Moto3. De 18-jarige Staphorster keerde al vroeg in de kwalificatie met zijn Husqvarna-motor terug in de pits en kon maar een paar ronden rijden. Daarin wist hij nog één coureur achter zich te houden.