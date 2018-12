‘Mensen genieten van kerstliederen van vroeger’

Weer en wind

Midden jaren negentig kwamen er klachten van omwonenden. ,,Toen hebben we ervoor gekozen om het te beperken tot woonzorgcentrum Rosengaerde. Daar zijn het meestal eenpersoonskamers en het personeel doet de deuren open bij de mensen die het waarderen. En dat zijn verreweg de meeste bewoners. Ze genieten er enorm van als ze op Eerste Kerstdag liederen horen zingen die ze niet zo vaak meer horen. We zingen het ‘klassieke’ kerstrepertoire: Stille nacht, De herdertjes lagen bij nachte, Johan de Heer-liederen. Het biedt veel herkenning. Soms komen mensen met hun rollator in de deuropening of volgen ze ons een stukje om mee te kunnen zingen. Of ze vragen specifiek of je bij hen aan het bed wilt komen zingen. We hebben zo ook eens bij een terminale patiënte rond het bed gestaan. Je merkt dat het hen veel doet, daar gaat mijn eigen hart ook sneller van kloppen.”