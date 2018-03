Michael de Vries bemant contactpunt drugs Dalfsen

Jongerenwerker Michael de Vries van SAAM Welzijn bemenst het nieuwe contactpunt drugs van Dalfsen. Dit contactpunt is er gekomen omdat bleek dat er behoefte is bij inwoners van Dalfsen om op een laagdrempelige manier informatie en vragen over drugs of drugsgebruik te kunnen stellen.

Wethouder Jan Uitslag heeft al eerder aan de Dalfser politiek toegezegd dit contactpunt in te stellen: “Er zijn diverse landelijke websites en telefonische informatielijnen. Maar inwoners misten een lokale plek waarbij ze terecht konden. Ik ben ontzettend blij dat we op korte termijn een contactpunt konden realiseren en dat Michael hier een belangrijke rol in gaat spelen", laat Uitslag in een persbericht weten.

Wout Noorman, directeur van SAAM, meldt dat doel van het contactpunt is om snel problemen te kunnen signaleren of oplossen. ,,Preventie is natuurlijk het beste. Daar werkt dit punt natuurlijk ook aan mee. Maar hoe eerder we een probleem signaleren, hoe sneller we kunnen reageren. Het is niet alleen een punt voor advies of informatie, wij kunnen ook snel hulp inschakelen als dat nodig is."

Volgens Noorman loopt Dalfsen niet uit de pas met andere gemeenten in Nederland, voor wat betreft drugsproblematiek. ,,Dalfsen loopt niet uit de pas. Wij hebben te maken met dezelfde vraagstukken. De jongerenwerker heeft daarom voor het contactpunt ook samengewerkt met de gemeente Dalfsen en Tactus Verslavingszorg in Zwolle."

Heb je een vraag over drugs? Wil je als ouder weten hoe je met je kind kunt praten over drugs? Wat moet je doen als iemand van je sportvereniging jou drugs aanbiedt? Of maak jij je zorgen om het drugsgebruik van vrienden of van je zoon of dochter? Vanaf deze week kunnen inwoners van de gemeente Dalfsen op een laagdrempelige manier met alle vragen over drugs terecht bij Michael de Vries van SAAM Welzijn via telefoonnummer 06-31694804. Ook is informatie via de e-mail (m.devries@saamwelzijn.nl) en website (www.saamwelzijn.nl) te verkrijgen.

Aanleiding voor het organiseren van het Centraal contactpunt drugs is dat uit onderzoek is gebleken dat inwoners niet wisten waar ze in de gemeente terecht konden met vragen over drugs.