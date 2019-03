Michel V. steekt zwemlesgeld kinderen Dalfsen in eigen zak: justitie eist celstraf

Voedselban­ken Vechtdal schenken 2325 pakken koffie dankzij DE-punten Lions

14 maart De landelijke inzamelactie van Douwe Egberts-koffiepunten van serviceclub de Lions heeft de Voedselbanken in Hardenberg, Ommen en Dalfsen maar liefst 2325 pakken koffie opgeleverd. Voorzitter Hendrik-Jan Pastink van Voedselbank Hardenberg-Ommen en bestuurslid Gerrie van Lenthe van Voedselbank Dalfsen waren dankbaar voor de grote opbrengst. ,,Onze deelnemers zullen weer blij zijn met de pakken koffie. Als je het niet al te breed hebt is een lekkere merkkoffie toch fijn om te kunnen drinken. Dat zijn toch wel de dingen waar mensen op besparen, als ze het even niet te breed hebben. Een prachtig initiatief van de Lions om dit aan te bieden aan de mensen die afhankelijk zijn van de steun van de Voedselbank. Onze dank is groot.”