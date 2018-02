Michiel (63) kocht een droomhuis met bedorven uitzicht in Nieuwleusen

Prachtig mooie woonboerderij, met liefde gerestaureerd, hooiberg erbij, omzoomd door weilanden, aan een doodlopende straat op het platteland. Wie droomt er niet van zo’n idyllisch woonplekje?

Michiel Laernoes uit Leidschendam en zijn partner uit Boskoop konden hun droomwens realiseren aan de Meeleweg in Nieuwleusen. ,,We waren verliefd op de plek en het huis.’’ December vorig jaar werd de handtekening gezet en niets leek de idylle te kunnen verstoren. Tot Laernoes op de website van deze krant een artikel over extra grote windturbines onder ogen kreeg. ,,Dat viel ons heel rauw op het dak’’, zegt Laernoes, die onmiddellijk achter zijn laptop ging zitten om een gepeperde brief aan de gemeente Dalfsen te mailen. Terwijl de verhuizing later dit jaar nog moet plaatshebben.

Windmolens

Volledig scherm Michel Larnoes. © eigen foto Natuurlijk, de aanwezigheid van een achttal windmolens (vier op grondgebied Dalfsen, vier op aangrenzend terrein van Zwolle) was bekend. Niet te missen als je in de buurt rondrijdt. Maar makelaar Harry Schaafsma noch de verkoper van de woonboerderij wisten af van de twee extra grote windturbines van 200 meter hoog die in de pijplijn zitten.



,,Beiden zijn te goeder trouw’’, zegt Laernoes over makelaar en verkoper. ,,En over die vliegtuigen maak ik me niet zoveel zorgen. Hier in Leidschendam komt er elke vijf minuten wel één over, daar ben ik aan gewend. Als is het in het oosten wel weer een staaltje van gepruts en geknoei van een overheid die het bestuurlijk en juridisch weer eens niet op orde heeft.’’

Bizar

Laernoes zegt zich meer zorgen te maken over de komst van de twee grote windturbines nabij de nieuwe droomwoonstek. ,,Een verschrikkelijk ontsierend effect. Die dingen horen daar niet thuis. Bizar om te constateren aan welke normen en eisen de turbines moeten voldoen en dan vervolgens volstrekt voorbij gaan aan het belangrijkste effect, de aperte verrommeling van het landschap en de ver reikende horizonvervuiling.’’

Alhoewel de gemeente Dalfsen de zienswijze van de nieuwe inwoner inmiddels ter zijde heeft gelegd, is de man in kwestie niet van plan om het erbij te laten zitten. Laernoes: ,,Ik zit mijn hele leven in de ruimtelijke ordening met projecten en vergunningen. Eerst 25 jaar in leidinggevende dienst van gemeenten, nu als zelfstandig ondernemer. Wat mij betreft is de overheid één van de meest wankele pijlers. Je wordt voor de gek gehouden waar je bijstaat. Hier in Leidschendam hebben ze vlakbij de oprit van de A4 ook zo’n afschuwelijke windmolen neergezet. Het lijkt er op dat de overheid ze overal en nergens naar hartenlust neerzet.’’ En met de nodige zelfspot: ,,Ik ben in ieder geval een ervaringsdeskundige.''

Compensatie

Terwijl Michiel Larnoes de strijd volop aangaat met de gemeente Dalfsen, zet de klankbordgroep Tolhuis, die de belangen van de buurt behartigt, in op compensatie. Secretaris Alie Bloemert zegt dat er op dat front meer kans is op suc is dan de variant tegenhouden. Los daarvan is inmiddels duidelijk dat Staphorst drie bestaande molens in hetzelfde grensgebied wil vervangen en er nog eens drie of vier wil bijzetten. Met de drukke A28, de intensieve spoorlijn, bovengrondse elektriciteitskabels en megastalhouderijen is het gebied volgens de Tolhuisgroep al onevenredig belast. En wellicht komt daar het vliegverkeer naar Lelystad nog bij. Bewoners uit de buurt claimden al eerder een vermindering van woningwaarde van 130.000 euro.

Makelaar

Makelaar Harry Schaafsma uit Zwolle, de verkopende partij van de woonboerderij in Nieuwleusen, verklaart met de hand op het hart dat hij niet afwist van de komst van twee grote windturbines. ,,Alhoewel ik de overheidsontwikkeling via de krant zo nauwgezet mogelijk volg, was dit mij ontgaan.’’