‘Microfonist’ Henk (75) uit Dalfsen is al 40 jaar enthousiast bij wedstrijden, ‘tot de nummer laatst aan toe’

‘Ik was vroeger voetballer bij VV Hattem, maar na een knieblessure en gescheurde enkelbanden heb ik na mijn 17de niet meer gevoetbald. Daarvoor kwamen andere sporten in de plaats. Ik kwam bij de atletiek terecht, omdat mijn oudste zoon Rutger dat ging doen. Hij ging naar De Gemzen in Heerde. Zo is het begonnen. Mijn eerste taak bij De Gemzen was het aanharken van de zandbak. Zelf begon ik ondertussen steeds serieuzer met lopen onder Lambert Dijkslag, die in 2018 is overleden. Ook werd ik jeugdtrainer en bestuurslid. Ik heb alles wel zo’n beetje gedaan.”