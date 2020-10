Minder snel met lege accu langs de weg met nieuwe dorpsdeelauto van Hoonhorst

,,Er past geen rollator in”, zegt een vrouw als de ietwat kleine kofferbak van de zojuist in Hoonhorst gearriveerde nieuwe dorpsauto opengaat. Er is toch nog een minpuntje gevonden, want volgens Jannet Kroes van Duurzaam Hoonhorst is de nieuwe elektrische auto (een Kia E-Soul) van alle gemakken voorzien. ,,In de zomer is airco fijn en een radio is ook mooi. Dit was in de vorige auto, een Renault Kangoo, die we in 2012 hebben gekocht allemaal anders. In de vorige auto liepen we tegen de grenzen aan.”