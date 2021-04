Moeder Geertje B.(37) uit Nieuwleusen: ‘Richard had mij en Mike anders ook vermoord’

Moeder B. (37)staat voor het eerst terecht. Het is een regiezitting, waarin de vraag centraal staat of er nader onderzoek nodig is. Een forse vrouw met bruin haar in een staartje, afgezakte schouders. Bij het voorlezen van de zaak door de officier begint ze al te huilen. Haar wordt ten laste gelegd dat ze haar dochtertje Hailey in een hulpeloze toestand heeft achter gelaten. B. snuift haar neus. De eerdere doodslag is vervallen, nalatigheid is ervoor in de plaats gekomen.