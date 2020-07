Motorcoureur Leon Stolte uit Nieuwleusen breekt sleutelbeen bij crash in Assen

video Lemeler­veld koestert herinnerin­gen aan Bello: OL­DO-monument op keerlus

19 juli Lemelerveld zwaait in 1935 voor het laatst treintje Bello uit. De OLDO-lijn van Deventer naar Ommen is nog maar een kwart eeuw in gebruik als hij na jarenlange tekorten weer wordt opgedoekt. Het station wordt rigoureus gesloopt. Maar 85 jaar na de opheffing krijgt het ‘sukerbietendorp’ een blijvende herinnering aan de Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij Deventer-Ommen, die nog altijd tot de verbeelding spreekt.