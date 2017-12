MTB d'HuZes over Lemelerberg afgelast vanwege sneeuwval

Kerstevenement Oudleusen moet inwoners verbinden

6 december Een kerstmarkt om geld in te zamelen voor de verdere inrichting van het dorpsplein in Oudleusen. Maar geld genereren is niet de enige reden dat het evenement ‘Kerst rondum de kaerke’ op zaterdag 16 december wordt georganiseerd. ,,Het moet vooral ook de saamhorigheid bevorderen.”