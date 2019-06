Mutters zetten zich schrap na Boxtel, bedreigingen en brand: ‘Wij blijven in Dalfsen’

Hans Mutter haalt de aangifte die hij en zijn vrouw vorige maand hebben gedaan er nog maar eens bij. Nadat dierenactivisten in het Brabantse Boxtel een varkensstal bezetten kregen zij een dreigbrief in de bus. Daarin werd ze duidelijk gemaakt om vooral niet met soortgelijke acties op de proppen te komen. ‘Laten we het niet merken’, stond er. De brief hebben Hans en Ria bij de politie laten optekenen. ‘Groeten uit Boxtel’, met daarbij een boodschap voor beide Dalfsenaren, voorzien van spelfouten en twijfelachtige taalconstructies. ‘Wat een leeghoofden, bij die clup wil je toch niet horen. Laten we in Dalfsen niet merken dat er ook maar enige actie wordt ondernomen. We stellen jullie verantwoordelijk, dan zijn jullie aan de beurt, die je gehele leven zal bijblijven.’