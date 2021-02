Myla (9) is nu officieel de eerste kinderburgemeester van Dalfsen

Als het gaat vriezen, dan wil de ijsbaan in Genemuiden dolgraag open: ‘Mooie afleiding voor jeugd’

10 januari Nee, het vriest nog lang niet hard genoeg. Maar als het zover is, zijn ze er in Genemuiden klaar voor. De ijsbaan denkt tijdens de lockdown afleiding te kunnen bieden voor mensen. ‘Er is al zo weinig.’