Myla (9) spreekt zich uit als eerste kinderburgemeester van Dalfsen: ‘Mijn doel is dat iedereen vrolijk wordt’

Myla zit op basisschool de Sprankel in Lemelerveld. Via de gemeente laat ze weten erg blij met haar nieuwe functie te zijn. ,,Mijn doel als kinderburgemeester is dat iedereen vrolijk wordt en blijft. En ik vind het belangrijk dat er goed voor oudere mensen wordt gezorgd. Maar ook dat iedereen gelijk is en gelijke kansen krijgt.’’ Waar ze als eerste mee aan de slag wil gaan is afval op straat. ,,Want dat is denk ik het grootste probleem.’’