N348 tussen Luttenberg en Lemelerveld twee weekeinden dicht

Cichorei terug in Dalfsen met restaurant Sukerieje

20 oktober Eindelijk gaan ze open, restaurant Sukerieje in de 'Witte Villa’ in Dalfsen langs de Vecht. Maandenlang werd er geklust in het pand en hoewel er her en der nog wel wat moet gebeuren (de lift is nog niet leverbaar) gaan ze zondag open voor publiek. En brengen daarmee een stukje Dalfser geschiedenis terug in het dorp: 'Sukerieje’ was de koosnaam voor cichorei.