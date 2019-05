Na 14 jaar komt er een einde aan Sauna Kontrast in Dalfsen: ‘Het was onvermijdelijk’

Hoonhorst treurt om Sandra Schrijver

22 mei Vijf dagen na haar 35ste verjaardag is zondag Sandra Schrijver-Krabbe overleden. De geboren Twentse, getrouwd en moeder van drie kinderen, was in Hoonhorst zeer actief in het dorpsleven. Zo voetbalde ze bij de vrouwen van de VV Hoonhorst en was ze lid van de jeugdcommissie van carnavalsvereniging de Hoonhakkers.