Na 17 jaar plannen maken eindelijk uitbreiding voor museum Palthehof in Nieuwleusen

Elwin Klappe (37) uit Dalfsen hoopt de wereld te veroveren met bordspel over Ardennenof­fen­sief

26 februari Een bordspel voor twee personen, gebaseerd op het Ardennenoffensief tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat ontwikkelde Dalfsenaar Elwin Klappe (37). Binnenkort weet hij of het financieel haalbaar is om het wereldwijd in de markt te zetten. Want komende dinsdag gaat de crowdfundingsactie voor ‘Clash of the Ardennes’ van start op de website Kickstarter.