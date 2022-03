Na ASC zet ook SVD deur op een kier voor mogelijke fusie

Een formele stemming over de volgende stap in het proces, de jeugdafdelingen zijn enkele jaren geleden al samengevoegd tot FC Dalfsen, was volgens SV Dalfsen-voorzitter Dirk Mosterman (ad interim) niet nodig. ,,Het ging ons als bestuur om de sfeer. We hebben toegelicht waarom we het onderzoek een goede zaak vinden. Wim Hulleman (oud-keeper en bestuurslid ASC) heeft een presentatie gegeven over en evaluatie van de samengevoegde jeugd. Hoewel niet iedereen de noodzaak van verdere samenwerking ziet, vindt men een onderzoek naar de toekomst prima.”