Na mislukt carbidschot loopt bijna alles goed in Hoonhorst

Vermoedelijk door een teveel aan water bij het carbid, knalde de bal niet weg toen hij de gasbrander bij de ontsteking hield. Op het moment dat hij de bal wilde pakken ontstond plotseling een steekvlam met zwarte rook. Braam werd geraakt maar raakte niet gewond. ,,Ik had mijn gezicht en handen wel zwart van het roet, maar gelukkig niet verbrand'', blikt hij na afloop nuchter terug. Weer schoongepoetst loste hij bij de volgende afstanden wel daverende startschoten.

Geen wanklanken

Het mislukte carbidschot was voor de organisatie een van de weinige minpuntjes, vertelt woordvoerder Severan Kroes. ,,Gelukkig is het goed afgelopen. Verder liep één loper een verzwikte enkel op. Voor de rest hebben we geen wanklanken gehoord. Iedereen was lovend over de organisatie en het parcours, dat vrijwel volledig onverhard is. Door de regen was het op veel plekken wel modderig, maar dat hoort bij crosslopen in deze tijd van het jaar.'' De oliebollen na de finish vielen bij de deelnemers weer in de smaak.

De tweede editie van deze crossloop trok 473 deelnemers, vorig jaar was dat 505. ,,Daar zijn we best tevreden over'', stelt Kroes. ,,Andere lopen hebben dit seizoen soms wel 50 tot 100 minder deelnemers geteld, ondanks het slechte weer valt het bij ons dus mee. We hebben wel bewust gekozen voor deze zaterdag, om zo de concurrentie met de 'Brink tot Brinkloop' tussen Deventer en Bathmen op oudjaarsdag te ontlopen.''

Uitdaging

Initiatiefnemer Marja Eilert kijkt enthousiast terug op de 'Sallandse Uitdaging', waarmee ze gelijkgestemden uitdaagde om in Hoonhorst eens niet te starten op de vertrouwde 5 km maar op de dubbele afstand. Meestal finishen alle deelnemers aan de 10 km binnen 55 minuten, en dat blijkt voor veel recreanten die rond de 10 km per uur lopen een te hoge horde. Met Eilert, een van de bestuursleden van het Sallands Cross Circuit, startten nog negen andere vaste 5km-lopers op de langste afstand. ,,En waarschijnlijk waren er ook veel losse lopers op afgekomen, want in totaal zijn 27 deelnemers pas na een uur gefinisht. Ik ben zeer tevreden, ons doel is bereikt. Een 10 km loopt ook prettiger, heb ik gemerkt. Op de 5 km loop je meteen volle bak, op de 10 bouw je het rustiger op. Hoewel het parcours loodzwaar was heb ik heerlijk gelopen. Dit was een mooie afsluiting van het jaar.''