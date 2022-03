Na tien jaar en tien miljoen is Kindplein West in Ommen officieel in gebruik (maar dan heb je ook wat)

Zoektocht naar functie buurthuis Ankum zorgt voor argwaan: ‘Maar niets staat nog vast’

De Dalfser buurtschap Ankum vindt dat verpaupering van het buurthuis moet worden tegengegaan nu het niet meer in gebruik is. Ze is een onderzoek gestart om er weer nieuw leven in te blazen. Maar direct omwonenden zijn ook argwanend nu ook een optie voor een nieuwe sporthal voorbij is gekomen.

1 maart