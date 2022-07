Na twee volle coronazomers is het nu vooral stil op de camping van Anton in Oudleusen: ‘Plek zat’

Aan ‘nee’ verkopen doet Anton van der Vegt liever niet, dus wanneer een stel met caravan op de stoep staat terwijl zijn camping eigenlijk vol is, dan vindt hij altijd nog wel een plekje in het bos. Onder de bomen, met uitzicht over de landerijen tussen Oudleusen en Vilsteren, met rivier de Vecht als natuurlijke grens. ,,Maar hoe anders is het nu”, zegt Van der Vegt, in de receptieruimte. De krant op tafel, vol over vakanties in Frankrijk, Duitsland en Italië. ,,Iedereen gaat naar het buitenland. Het is hier stil.” ‘Matig bezet’, omschrijft hij.