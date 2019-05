Na vijftien jaar neemt SV Nieuwleusen eindelijk afscheid van het oude clubhuis

Voorzitter Erwin van Leussen schiet in de lach bij het horen van het woord 'kantine'. ,,Dat mogen we niet meer zeggen, toch Hendrik Jan? Ik ben het er wel mee eens hoor: een clubhuis is echt iets waar je samenkomt.’’ De voorzitter laat vol trots het nieuwe gebouw zien, geflankeerd door ereleden Hendrik Jan Huzen en Ben Dunnink. Beide al jaren fanatiek lid van SV Nieuwleusen. Onmisbaar, volgens de voorzitter. ,,Ach, natuurlijk mag je wel kantine zeggen. Maar dit is wel écht een clubhuis, hoor’’, vertelt Huzen lachend. Trots is hij op het nieuwe pand. Net als honderdvijftig andere vrijwilligers, die uren hebben doorgebracht om het nieuwe clubhuis werkelijkheid te laten worden. Want dat ging niet over een nacht ijs.

Kulturhus

Het oorspronkelijke plan stamt uit de jaren 2000. De club zou zich in Kulturhus de Spil vestigen, maar dit bleek niet haalbaar. Van Leussen: ,,We kwamen er niet uit met de gemeente. No hard feelings hoor, maar soms lukt het gewoon niet.’’ Dunnink, die de PR en communicatie doet voor de club, is het daarmee eens. ,,Soms is het gewoon beter om alleen verder te gaan.’’ En zo geschiedde. De plannen voor een gloednieuw clubhuis werden gesmeed. Begin 2016 begon de bouw van het enorme pand, die moet zorgen voor een echt stadiumgevoel. ,,We merkten dat onze leden ook veel liever een ‘eigen’ clubhuis wilden, dat idee werd veel meer omarmt. En we waren het er echt over eens dat er iets geweldigs moest komen te staan. De kroon op het sportpark’’, vertelt voorzitter Leussen trots. Is dat gelukt? De drie mannen zijn het er unaniem over eens: dit clubhuis is alles waar ze van gedroomd hebben.