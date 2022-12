Na warm onthaal Oekraïense kinderen op school in Lemele is er nu tijd voor integratie: ‘Wanneer krijg je hier de kans om met andere cultuur kennis te maken?’

MET VIDEOChristelijke basisschool Ichthus in Lemele zette in het voorjaar de deuren open voor Oekraïense ​vluchteling​kinderen. ​Nu de lessen zijn geregeld en goed lopen koerst de​ basisschool aan op meer integratie. Want wanneer komt het dorp nu in contact met andere culturen, zegt directeur Gert Nijmeijer. ,,We maken van onze kinderen wereldburgers.’’