Namenwedstrijd voor tunnels onder N340 zorgt in Oudleusen voor onbegrip: ‘Raadselachtige inzendingen’

Corona Noodfonds Dalfsen opnieuw openge­steld

De gemeente Dalfsen riep eerder in 2020 en 2021 het Corona Noodfonds al eens in het leven om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen in coronatijd. Dit initiatief is nu verlengd, ‘omdat we nog niet over de eindstreep van de coronacrisis zijn', zoals de gemeente het omschrijft.

6 januari