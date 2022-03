Natalie strijdt voor hondenspeelveld, maar Dalfsen trekt de keutel in: ‘Jaar voorbereiding is voor niets geweest’

Raad verdeeld over Omgevings­vi­sie: Dalfsen West blijft in beeld voor woningbouw

Dalfsen West blijft, net als Dalfsen Noord, in beeld als uitbreidingsrichting voor de dorpskern. Ook de zuidwestkant van Lemelerveld blijft in bescheiden mate een optie voor mogelijke nieuwbouw. De heftige discussie over deze twee onderwerpen illustreerde maandagavond de tweespalt in de Dalfser gemeenteraad over belangrijke keuzes rond de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpskernen. De verdeeldheid leidde er zelfs toe dat de vier oppositiepartijen tegen de gehele Omgevingsvisie stemden.

