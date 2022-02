Natuurboerderij BalkInn kan gaan bouwen en krijgt bloementuin van ‘Mien Ruys’

Hoe corona-onvrede in Dalfsen uitliep op een dorp vol ME: ‘De dwangsom heeft dingen veranderd!’

Enthousiaste bezoekers van een spontaan statement - of noem het een illegaal feest - proberen het vege lijf én lege bierkratjes te redden. Na een noodbevel van burgemeester Erica van Lente stoomt de ME op door de straten. Het levert voor Dalfsen onwerkelijke beelden op. Maandag volgt een debat over de ongeregeldheden. Hoe kon het zover komen? Een reconstructie.

22 januari