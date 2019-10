Nederlandstalig zangduo Harten 10 uit Dalfsen privé uit elkaar, maar op het podium een stel

,,De geruchten kloppen, Tineke is bij me weg en ze woont nu apart’’, valt Martien Ekkelenkamp met de deur in huis. ,,Er moeten wat dingen op een rijtje gezet worden.’’ Een cd-van-jou-cd-van-mij-situatie in huize Harten 10. Maar alle geplande optredens gaan wel gewoon door. ,,We hebben enorm geïnvesteerd in Harten 10, stoppen is zonde. Ik heb wel getwijfeld. Moet ik misschien een nieuwe zangeres zoeken?’’ Maar diep van binnen wist Ekkelenkamp het antwoord al. ,,Harten 10 betekent Martien en Tineke. Verder niks. We blijven samen zingen.’’