Neuroloog Jan Bonte: Weg met de witte doktersjas

Aan de doktersjas kleven volgens hem meerdere nadelen. Zo ervaren kinderen de witte jas als bedreigend, stelt hij. Ook bij volwassenen kan een arts zonder doktersjas drempelverlagend werken. Bonte: ,,Op de polikliniek draag ik de jas dus al jaren niet meer. Patiënten voelen zich in het algemeen meer op hun gemak, merk ik.''



Volgens Bonte zouden ziekenhuizen best soepeler willen zijn, maar houdt de Inspectie undercover-controles of artsen wel de witte jas dragen en of deze op de juiste wijze gedragen wordt (korte mouwen en dichtgeknoopt).



De Inspectie bevestigt de controles op de witte jas, maar ontkent dat ze undercover worden gedaan.



,,De discussie leeft erg onder zorgverleners'', zegt woordvoerder Erik van Zijl van het Deventer Ziekenhuis. Deventer kreeg afgelopen juni nog een onvoldoende van de Inspectie, als het om kleding ging. IGZ trof een medewerker aan met bedekte onderarmen en een medewerker met eigen kleding over de werkkleding. Onder kinderartsen van het ziekenhuis in Deventer was volgens Van Zijl 'best discussie' over de wenselijkheid van de witte doktersjas.