Wat een kater: wandelko­ning uit Dalfsen komt na 1.150 kilometer sjouwen Rusland niet in

18 september 1150 kilometer wandelen had hij er al op zitten. Jan Meijerink had nog zeker 1250 kilometer te gaan voor hij zijn einddoel in het Russische Sint Petersburg bereikte. Maar corona en de Russische grenswacht gooiden roet in het eten. Meijerink kwam het land niet in.