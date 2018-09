'Niet bouwen betekent dat Dalfsen slaapdorp wordt'

Jongeren­werk viert anticoncep­tie­dag in Nieuwleu­sen

26 september Gehuld in witte ‘Dokter Love’-jassen gingen jongerenwerkers woensdag met jongeren in gesprek over anticonceptie. Zoals op het Agnieten College in Nieuwleusen, waar de leerlingen in een ludieke maar informatieve quiz een condoom konden winnen. Daarmee haakten de jongerenwerkers van Saam welzijn in op Wereld-anticonceptiedag, de dag die in het teken staat om ongewenste zwangerschap te voorkomen en wereldwijd veilige seks te promoten.