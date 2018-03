Niet goed geteld, wel zelfde zetelverdeling in Dalfsen

Op de uitslagenavond na de verkiezingen werd woensdag in de voorlopige uitslag gemeld dat het CDA één stem minder had dan Gemeentebelangen, maar na het controleren van alle processen verbaal bleek vrijdag het verschil zes stemmen te zijn in het voordeel van Gemeentebelangen.

Veertig tellers

Een meerderheid van de raad - alleen Gemeentebelangen stemde tegen - dwong maandagavond via een motie een hertelling af. Vandaag zijn alle stemmen opnieuw geteld, door zo'n veertig medewerkers. Daaruit bleek opnieuw een verschil in aantal stemmen. Voor het CDA werd een stem minder geteld, Gemeentebelangen kreeg er zelfs nog zeven bij. Gemeentebelangen bleek uiteindelijk 5297 in plaats van 5290 stemmen te hebben behaald en het CDA 3520 in plaats van 3521. Bij de andere partijen bleef het aantal stemmen vrijwel gelijk. De verschillen komen met name voort uit een iets andere beoordeling van het aantal uitgebrachte blanco en ongeldige stemmen.

Duidelijkheid

CDA-lijsttrekker Betsy Ramerman was niet teleurgesteld door de definitieve uitslag: ,,Ik had me hier al voldoende tegen beschermd. Het geeft in elk geval duidelijkheid, de twijfel die er nog was, is weggenomen.” Ook Jos Ramaker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, vond dat laatste: ,,Het was een spannende dag, maar we hadden er toch een goed gevoel bij. Het is goed dat het laatste restje twijfel nu weg is.” Ramaker begint morgen met de eerste oriënterende gesprekken voor de vorming van een nieuwe coalitie.