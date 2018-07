Niet iedereen jubelt om Kanaalpark Lemelerveld

Een doorlopende wandelroute langs een natuurlijke omgeving rond de dorpskern. Daarmee moet het gebied tussen Mölnhoek en de Driepuntbrug tot aan de parochietuin aan de Posthoornweg aantrekkelijker worden en het Overijssels Kanaal meer onderdeel van het dorp worden. Toch is niet iedere aanwonende er blij mee.

Prille plannen

Lemelervelders konden gisteren tijdens een inloopavond horen wat de voorlopige plannen zijn. In opdracht van de gemeente en (gedeeltelijk) de eigenaar van de locatie Welkoop zijn tekeningen gemaakt door het Heinose architectenbureau The Citadel Company. De plannen zijn nog pril en hebben nog geen bestuurlijke status, maar de gemeente Dalfsen wil al in een vroeg stadium haar inwoners 'pro actief' betrekken bij plannen. Opvallendste aspect is dat de huidige fietsstraat van de Mölnhoek wordt doorgetrokken door de Industriestraat. Die verandert hierdoor in een fietspad, waar auto's niet op mogen.

Welkoop

De plek waar de Welkoop stond, krijgt een andere invulling dan oorspronkelijk gepland, namelijk met twee keer twee blokjes van drie woningen plus een blok van zes appartementen, variërend in uiterlijk en bouwhoogte. De woningen schuiven op richting kanaal, doordat de weg achterlangs loopt. Waterschap Drents Overijsselse Delta, dat bij de planvorming betrokken is, kan hiermee leven, zegt beleidsadviseur Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen. ,,Het past binnen de functie van het kanaal voor de waterhuishouding, zolang men maar accepteert dat het plateau wel eens onder water kan staan. Waarschijnlijk nooit langer dan enkele dagen.''

Nieuw brugje

Ook het kanaal zelf krijgt een grotere recreatieve functie, onder meer doordat wandelaars 'onderlangs' kunnen lopen. Het park bij de Heilig Hartkerk wordt nadrukkelijker bij de omgeving betrokken door een nieuw brugje voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de entree. De hele omgeving wordt met meer groen aangekleed.

Mooi plan

,,Een mooi plan, het lijkt me wel een verbetering'', is de eerste reactie van Herman Sibelt. Hij woont aan de achterkant van de Welkoop-locatie. ,,Aanvankelijk zouden hier uitsluitend appartementen komen. Nu wordt het diverser en komen ze verder van onze woningen .''

Parkeerperikelen