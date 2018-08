Nieuw wellnessproject vanaf volgende zomer in Dalfsen

Tielbeke stunt: gratis met truck naar grote liefde in Spanje

16 augustus Transporteur Tielbeke (220 trucks in Zwolle en Lemelerveld) zoekt naarstig chauffeurs en bedacht een stunt. Zoals 'All you need is love' er op televisie voor zorgt dat een geliefde kan worden bezocht, wil dit bedrijf er op 24 augustus voor zorgen dat iemand gratis meerijdt naar de Costa del Sol in Spanje.