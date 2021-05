Nieuw zwemseizoen komt in Heidepark langzaam op gang

Ook voor de kleintjes is het goed toeven in het natuurbad, omdat het gedeelte in het natuurbad tot zestig centimeter diep, met een markeringslijn is afgebakend. Annelien (5) en Merthe (3) Eilander uit Dalfsen glijden van het plastic glijbaantje pardoes het water in, terwijl opa en oma op het zandstrandje een oogje in het zeil houden. Annelien knikt bevestigend op de vraag of ze van zwemmen houdt. ,,Ze zit net op zwemles, en ze geniet ervan”, zegt moeder Mariëlle. „Dit is een verrassing voor ze, want ze kwamen voor het kabouterpad. Maar we hadden de handdoeken natuurlijk niet voor niets in onze tas gestopt.”