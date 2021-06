Nieuwe fase breekt aan voor natuurboerderij Balk-Inn in Nieuwleusen

video Experts na dodelijk ongeval Oudleusen: Boom kan in oogwenk vallen en kans daarop wordt steeds groter

5 mei Met de dood van een 43-jarige Groninger, gisteren in Oudleusen, valt er opnieuw een slachtoffer te betreuren die bij noodweer door een vallende boom om het leven komt. Bomendeskundigen zien dit soort ongevallen de laatste jaren toenemen. ,,Er wordt gezegd dat de kans groter is dat je de loterij wint, maar ik hoor vaker verhalen over bomenslachtoffers dan over loterijwinnaars.’’