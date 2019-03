Nieuwe Nieuwleusenaren ontmoeten elkaar bij maaltijd

Zo'n 120 mensen van uiteenlopende herkomst aten gisteravond in kulturhus De Spil in Nieuwleusen mee tijdens 'Eten met de buurt'. Ze proefden van elkaars gerechten en maakten nader kennis.

De tientallen vlaggetjes die langs het plafond van de ontmoetingsruimte waren gespannen, benadrukten het internationale karakter van de gezamenlijke maaltijd. 'Nieuwe Nieuwleusenaren' uit landen als Pakistan, Afghanistan, Syrie, Somalie, Iran, Myanmar en Congo schoven aan.

Nieuwe inwoners

De Spil, Saam Welzijn en Vluchtelingenwerk Dalfsen organiseerden een feestelijke maaltijd voor mensen van buitenlandse herkomst die de afgelopen twintig jaar in Nieuwleusen zijn komen wonen. Maar ook veel autochtone Nieuwleusenaren grepen de kans aan om relatief nieuwe inwoners te ontmoeten.

Want om dat laatste draait het, benadrukt de Syriër Tariq Ghazal, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. ,,Het eten is lekker, maar het gaat er vooral om dat mensen met elkaar praten, de tijd nemen voor elkaar. Zo leren we elkaar allemaal beter kennen." Hij is niet verbaasd over de hoge opkomst. ,,Nee, want we hebben veel mensen persoonlijk benaderd." Hoe dat gegaan is legt Ria Voslamber van Vluchtelingenwerk Dalfsen uit: ,,We mogen vanwege de privacywet niet zomaar iedereen per e-mail benaderen. Daarom heeft iedereen zijn eigen netwerk aangesproken en anderen persoonlijk uitgenodigd met een flyer die uitlegt wat de bedoeling is. Dat blijkt goed te werken."

Eigen gerecht

De deelnemers konden eventueel ook zelf een maaltijd uit hun land van herkomst bereiden, maar de animo daarvoor leek aanvankelijk gering. Voslamber: ,,Ze konden gebruik maken van de keuken van De Spil, maar daarvoor hadden we maar drie aanmeldingen. We zorgden er dus voor dat we zelf eten achter de hand hadden, maar er kwamen vanavond veel mensen met een eigen gerecht dat ze thuis hadden bereid."

,,Het is gezellig", zegt de Irakese Salwa Omar. ,,Ik woon elf jaar in Nieuwleusen en ken al veel mensen. Maar ik heb vanavond ook weer nieuwe mensen ontmoet. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Als je elkaar beter leert kennen, heb je ook minder vooroordelen."

Of de ontmoetingsmaaltijd een vervolg krijgt? Voslamber denkt van wel. ,,Het lijkt ons mooi om dit in elk geval eens per jaar te doen. Maar ik sprak ook al vluchtelingen die wel eens een barbecue willen meemaken, dus misschien doen we dat deze zomer wel." Ghassan al Hariri, die vanuit Saam Welzijn bruggen bouwt voor statushouders, gaat binnenkort een soortgelijke maaltijd opzetten in Lemelerveld. ,,Ik wil ermee bijdragen aan de integratie. En je leert ook de taal sneller."