Nieuwe opzet Blauwe Bogendagen in Dalfsen smaakt naar meer: ‘Beter te combineren’

De zoete geur van warme wafels zweeft zaterdagochtend door de Wilhelminastraat in hartje Dalfsen. Het is even voor tienen, maar gezien de drukte op de kleedjesmarkt is de derde en voorlaatste Blauwe Bogendag van de zomer in volle gang. Dorpsbewoner Thessa Muis kuiert met man en kind in wagen langs een boekenkraam. ,,Fijn dat het nu in het weekend is. Op vrijdag is het door werk moeilijker om met z'n drieën op pad te gaan.”