Nieuwe organisatie paasvuur Hoonhorst laat enthousiasme niet doven

,,De jeugdsoos had het paasvuur jarenlang georganiseerd en wilde stoppen. Maar er was geen enkele club die het wilde overnemen. Met carnaval hadden we het er over dat Hoonhorst eigenlijk niet zonder paasvuur kon, en hebben we met een groep jongens die vroeger mee had gewerkt afgesproken om de draad toch weer op te pakken. Het liep allemaal voorspoedig, we hadden de vergunning van de gemeente zo binnen en ook allerlei bedrijven wilden weer medewerking verlenen. Maar toen kwamen de maatregelen voor de coronacrisis. We hebben het paasvuur meteen afgelast.’’