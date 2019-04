Nieuwe zendvergunning voor lokale Vechtdal-zenders

Zo verliep de eerste koopzondag in Dalfsen

31 maart Ze stonden om twaalf uur niet in drommen voor de deur, maar het was toch redelijk druk bij de Dalfser vestigingen van Albert Heijn, de Lidl en de Aldi. De drie supermarkten haakten als eersten - en tot dusver enigen - in op de kans om op zondag open te gaan.