Nieuwleusen presenteert trots het nieuwe clubhuis

Bij diverse activiteiten worden de 150 tot 200 vrijwilligers die hun steentje aan de bouw hebben bijgedragen in het zonnetje gezet, ook de sponsors die geld, materialen of werkzaamheden tegen kostprijs of zelfs gratis beschikbaar hebben gesteld worden uitgenodigd. ,,Iedereen draagt ons zo'n warm hart toe, we zijn zo trots dat we alle bezoekende verenigingen hier nu mogen ontvangen’’, stelt Dunnink. ,,We zijn nu klaar voor het grote werk, we draaien bovenin de derde klasse mee maar willen graag weer een stabiele tweedeklasser worden. Dat moet goed komen, want we besteden ook veel aandacht aan onze jeugd.’’