Nieuwleusen wint slag om transportreus Westerman: 100 extra arbeidsplaatsen

Momenteel heeft Westerman - 60 miljoen omzet per jaar - in Nieuwleusen een oppervlakte van 35.000 vierkante meter. Johan Logtenberg geeft als CEO van het internationale, multimodale transportbedrijf - per trein, truck of vrachtschip - aan dat de uitbreiding bovenop de 350 werknemers zo'n 100 nieuwe arbeidsplaatsen op gaat leveren. ,,Met name in de assemblage. Door onze bedrijfsvoering te centreren kunnen we producten voor transport op één locatie volledig in elkaar zetten. Dat scheelt zoveel onnodige kilometers.”