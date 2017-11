Nieuwleuser musea pareltjes op MuseumTV

Dankzij subsidie van de provincie vertoont MuseumTV video’s van twaalf Overijsselse musea. Daar zitten ook twee pareltjes in Nieuwleusen bij: museum Palthehof en het Grammofoonmuseum. In juni waren de opnamen, die resulteerden in drie video's per museum.

,,De films zijn gemaakt door echte professionals, met goed camerawerk en optimale belichting. Ze geven een goede eerste indruk van ons museum, zoals de mooie ligging in het Palthebos met het oude kerkhof'', vertelt voorzitter Gees Bartels van museum Palthehof. ,,Het was wel grappig om te zien dat de cameraploeg uit het westen van het land kwam. In ons museum staat een maquette van een veenlandschap, waar turf wordt gestoken. Die mensen hadden nog nooit van turf als brandstof gehoord.''

Bartels krijgt positieve reacties op de video's. ,,Mensen vinden het leuk om voor een bezoek aan ons museum al een eerste indruk te krijgen. We horen dat andere musea ook wel zoiets willen. We zijn blij dat de provincie voor ons heeft gekozen, zulke filmpjes in eigen beheer maken is te duur'', aldus de voorzitter van het streekmuseum dat van 13 tot en met 30 december een kerst- en winterexpositie houdt.

Grammofoons

Ook het Grammofoonmuseum had nooit zelf de buidel getrokken voor films, stelt voorzitter Gerard van Bremen. ,,MuseumTV kwam op voorspraak van de gemeente en de provincie bij ons. Zo kostte het ons geen geld, anders hadden we het niet gedaan hoor. Maar we zijn heel tevreden over de video's.'' Dat vindt ook verzamelaar Jelle Bos, die zijn in ruim veertig jaar tijd opgebouwde collectie grammofoons, bandrecorders en aanverwante artikelen in de kelder onder zijn huis exposeert.

De publieke belangstelling in het in 2002 geopende museum groeit, vooral dankzij de revival van vinyl, de opbloeiende populariteit van de langspeelplaat. ,,We hebben zo'n 20.000 oude 78-toerenplaten, dat is wel genoeg'', meldt Bos, zelf ook 78. ,,Een groep liefhebbers is nu druk met het opbouwen van een collectie moderne elpees, op 33 toeren.''

Veel drukker hoeft het voor Bos en de vijftien vrijwilligers niet te worden. Samen met vijf anderen verzorgt hij - op afspraak - presentaties voor groepen vanaf vijf personen. ,,Twee of drie keer per week presenteren is leuk, anders wordt het routine en oog ik niet meer zo enthousiast.''

Musea in beeld

Bijna honderd Nederlandse musea worden professioneel belicht op MuseumTV. Naast topattracties, variërend van het Rijksmuseum in Amsterdam tot de Fundatie in Zwolle, zijn ook van veel minder bekende musea promofilmpjes en minidocumentaires te zien. Die 'unieke kleinere musea die een belangrijk onderdeel zijn van de Nederlandse kunst- en erfgoedsector' noemt MuseumTV 'pareltjes'. In die reeks wordt - mede dankzij een provinciale subsidie - ook aandacht besteed aan elf Overijsselse musea: Ikonenmuseum en Stedelijk Museum Kampen, OYFO Techniekmuseum en Museum Hengelo, Gerrit Valk's Bakkerij- en IJsmuseum in Hellendoorn, Tapijtmuseum Genemuiden, Klompen- en zompenmuseum annex Oudheidkamer Buisjan in Enter, Museum De Waag en Speelgoedmuseum in Deventer, en Museum Palthehof en het Grammofoonmuseum in Nieuwleusen.