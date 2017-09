NK Deltavliegen gestart in Lemelerveld

Bervliegen

En volgende week volgt in Oostenrijk het bergvliegen. Bij het wedstrijdonderdeel in Lemelerveld ligt de deelnemer met zijn deltavlieger op een karretje, dat is aangelijnd aan een ultralicht vliegtuigje, de Dragonfly. Deze trekt het hele spul de lucht in. Een aantal meters boven de grond koppelt de deltapiloot het karretje los en gaat op zoek naar thermiek die hem in hogere sferen brengt. Daarbij let de jury op de grond op het parcours dat wordt gevlogen, de manier waarop de deltapiloot dat doet en op zijn snelheid.