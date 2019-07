Nog één keer Sallandse Fietsvierdaagse vanuit Oudleusen, en dan houdt het op

De animo liep de laatste jaren met vijftig deelnemers per editie terug, en op een gegeven moment houd je dan niemand over. Zover was het nog niet, toch heeft Chris Mansier van het gelijknamige zalencentrum in Oudleusen besloten om na de eerstvolgende Sallandse Fietsvierdaagse de stekker eruit te trekken.

De laatste keer, Chris. Leg uit.

‘De aantallen lopen inmiddels zo hard terug, dat het de moeite voor de vrijwilligers die er zo druk mee zijn nauwelijks nog loont. Die zijn er hartstikke druk mee, en dan kan ik wel begrijpen dat het jammer is als de animo wegblijft. In de hoogtijdagen van de Sallandse Fietsvierdaagse hadden we zeker duizend deelnemers. Dat liep ieder jaar met vijftig per jaar terug. Op een gegeven moment hou je dan niemand meer over.’

Hoe kan dat zo, aan het enthousiasme zal het niet hebben gelegen?

'Dat is ook zo, en het was altijd heel gezellig. Maar er zijn tegenwoordig heel veel fietsevenementen. Daarnaast kun je heel makkelijk de gerealiseerde knooppunten zelf aan elkaar verbinden. Daar heb je dan geen vierdaagse voor nodig. Fietsers willen daarnaast gewoon graag via de knooppunten fietsen, maar dan is het weer lastig om precies vijftig of zestig kilometer uit te stippelen. Dat werd gewoon teveel werk. Alleen al met het dagelijkse bepijlen waren de vrijwilligers zo 8 uur aan kwijt. En iedere keer wil je toch ook een andere route aan de deelnemers bieden.

Wel jammer hoor.

‘Inderdaad. Het werd altijd gewaardeerd, en we hadden deelnemers die echt alle edities, ruim 25, hebben mee gefietst. Die balen er wel van, maar hebben er ook begrip voor en snappen dat het zo eigenlijk niet verder kan. Ook voor de campings in het Vechtdal is het jammer, want die stroomden ieder jaar natuurlijk ook lekker vol. Nou ja, ook dat werd steeds minder natuurlijk.’

Dus nu voor het laatst?