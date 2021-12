Nóg meer turbines in hoek Dalfsen-West zint inwoners niet: ‘Ik wil niet midden in windmolenpark wonen’

Wrakstuk­ken van bij Hoonhorst neerge­stort Duits vliegtuig zijn nu te zien in tijdelijk museum Dalfsen

De verwrongen vliegtuigdelen van de Duitse oorlogsjager die in 1944 bij Hoonhorst neerstortte bij een luchtgevecht met de geallieerden, zijn nu te zien in het pop-upmuseum over de Tweede Wereldoorlog in Dalfsen. De Historische Kring Dalfsen wist de onderdelen in bruikleen te krijgen.

12 november