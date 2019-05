Noodgedwongen nieuwe opzet fietsvierdaagse Lemelerveld

Video #HéScheids: Keepersfou­ten, rotschop en topscheids Luinge in kelderklas­se

6 mei Als doelman een fout maken is vaak direct fataal. In Wezep gaan de keepers van beide teams de mist in. Verder dit voetbalweekeinde: oud-topscheidsrechter Roelof Luinge fluit in de kelderklasse ASC’62 6 tegen Nieuwleusen 8, een kampioensfeest in Zwolle en een vervelende rotschop bij Rohda Raalte.