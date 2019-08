Noodkreet van stichting 't Olde Manegepeerd in Dalmsholte: ‘Deze paarden mogen nooit vergeten worden’

Tips over dodelijke brand in Nieuwleu­sen leiden niet tot cruciale informatie: broertje nog steeds verdachte

28 augustus De vier tips die de politie heeft binnengekregen over de dodelijke brandstichting in Nieuwleusen, hebben niet geleid tot cruciale informatie over het ontstaan van de brand. Bij de brand kwam de 22-jarige Cézary om het leven. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het slachtoffer nog leefde toen de brand uitbrak, maar door de brand overleed. Zijn broertje is nog steeds de enige verdachte in de zaak.